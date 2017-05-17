Солиста группы "Би-2" задержали на "Открытие Арене" с марихуаной

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Полиция обнаружила пакетик с марихуаной у солиста рок-группы "Би-2" Егора Бортника, известного как Лёва, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел на стадионе "Открытие Арена" во время футбольного матча "Спартак" – "Терек". Проводится доследственная проверка.

В феврале двух участников рэп-группы "Рыночные отношения" признали виновными в попытке сбыта 18 килограммов гашиша. Красногорский районный суд Московской области приговорил Сергея Мишко к шести с половиной годам колонии, Никиту Савинкина – к шести годам.

