Завершено расследование аферы с землей Бородино

Фото: ИТАР-ТАСС

Следственные органы завершили расследование уголовного дело в отношении экс-главы села Бородинское Можайского района Подмосковья. Ее обвиняют в мошенничестве с земельными участками.

По версии следствия в 2007 году экс-глава поселения Бородинское Майя Склюева вместе с соучастницей оформили на своего знакомого два свидетельства о праве собственности на землю. Таким образом, они получили во владение участки в деревнях Старое Село и Левашово. Впоследствии эти участки были проданы за 780 и 500 тысяч рублей соответственно, сообщает пресс-служба СК РФ.

Склюеву и ее знакомого обвиняют по статье "Мошенничество". В отношении соучастницы экс-главы села дело прекращено в связи с ее смертью.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что в январе этого года суд вынес приговор Склюевой по другому делу - мошенничеству с землями музея "Бородино". В 2009-2010 годах экс-чиновница обманным путем выдала разрешения на строительство коттеджей на земельных участках, которые находятся на территории исторического заповедника "Бородинское поле и памятники на нем". В результате на территории заповедника незаконно построили около ста домов.

Склюева была приговорена к 5,5 годам колонии.