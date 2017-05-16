Сын вице-президента "Лукойла" заявил о непричастности к новым нарушениям

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Сын вице-президента "Лукойла" Руслан Шамсуаров заявил, что не имеет отношения к аккаунту в Instagram, где появилось видео с грубыми нарушениями ПДД, сообщает РИА Новости.

Видеозапись сделана из салона автомобиля Mercedes. На ней видно, как машина выезжает из образовавшегося в центре Москвы затора на разделительную полосу и мчится по ней. При этом, кто находится за рулем автомобиля, непонятно.

Сам Шамсуаров заявил, что не ездил за рулем целый год и такое же количество времени не владеет аккаунтом в Instagram с никнеймом borzrus, ранее принадлежавшим ему. Он утверждает, что в июне прошлого года удалил страницу.

По его словам, аккаунт с таким же названием сейчас контролируют неизвестные лица, которые и размещают видеозаписи, провоцирующие СМИ на однотипные компрометирующие заявления и новости.

"При этом ни одна из таких "новостей" не обходится без упоминания о месте работы и должности моего отца", – добавил Шамсуаров, подчеркнув, что эти публикации призваны сформировать негативное отношение к нему самому и его близким. Он также заметил, что будет вынужден обратиться в суд, если это продолжится.

Автомобиль Шамсуарова Mercedes G63 AMG изъяли приставы. Сейчас машина находится на штрафстоянке и в ближайшее время будет продана в ходе торгов в доход государства.