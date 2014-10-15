У экс-министра финансов Подмосковья нашли антиквариата на сотни тысяч фунтов

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Следователи СКР нашли в Санкт-Петербурге коллекцию антиквариата, принадлежащего бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову, передает пресс-служба ведомства.

Всего было изъято 82 предмета старинной мебели, 113 картин известных художников, в том числе футуриста Давида Бурлюка, чьи картины на аукционе Sotheby's оцениваются в 200-700 тысяч фунтов, две старинные иконы и 13 ящиков с редкими книгами.

Точная стоимость имущества будет определена по результатам проведения экспертизы, а пока вещи поместят на ответственное хранение в Эрмитаж.

Официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин отметил, что изъятые предметы приобретены на деньги, похищенные из бюджета Московской области Кузнецовым, его женой Жанной Булох и их соучастниками.

Напомним, с ноября 2005 по ноябрь 2008 года организованная группа под руководством Алексея Кузнецова приобрела у нескольких предприятий ЖКХ право требования задолженностей у муниципальных образований Московской области на сумму свыше 3,5 миллиарда рублей.

Это право было легализовано через продажу одному из банков, который обратился за выплатой задолженностей к главам муниципальных образований. Из-за отсутствия денег чиновники взяли кредиты, используя которые, оплатили задолженность.

Позже кредит был возвращен из бюджета региона в результате предварительной подготовки такой возможности Кузнецовым.

Члены преступной группы также совершили хищение имущества, принадлежащего ОАО "Мособлтрансинвест", на сумму 7,2 миллиарда рублей.

В ходе расследования суд по требованию СК арестовал восемь земельных участков в Московской области, две квартиры в Москве и два автомобиля, принадлежащих Кузнецову. Главного фигуранта нашли во Франции, процесс его экстрадиции длится боле полугода.