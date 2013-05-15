Форма поиска по сайту

15 мая 2013, 15:07

Происшествия

Задержаны председатель правления и вице-президент крупного банка

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД задержали в Москве председателя и вице-президента "Росбанка". Они подозреваются в махинациях на 5 миллионов рублей.

Известно, что председатель правления банка требовал от коммерческой фирмы 1,5 миллиона долларов за пролонгацию кредитного договора и соглашение об уменьшении кредитной ставки. Деньги должен был получить вице-президент "Росбанка", сообщает пресс-служба МВД.

Предприниматель обратился в полицию. Во время передачи пяти миллионов рублей вице-президент банка была задержана. Позже на своем рабочем месте был задержан председатель правления.

Сюжет: Дело топ-менеджеров "Росбанка"
следствие задержания Росбанк

