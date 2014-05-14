Вина подозреваемых в убийстве Политковской доказана - прокуратура

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Прокурор на заседании по делу об убийстве Анны Политковской счел вину фигурантов дела доказанной, передает "ИТАР-ТАСС".

Также гособвинитель попросил присяжных вынести обвинительный вердикт. По оценке прокурора, причастность подсудимых подтверждается комплексом улик - видеозаписями, показаниями свидетелей и результатами экспертиз. Кроме того, участие фигурантов дела в убийстве подтверждает биллинг телефонных переговоров.

Напомним, резонансное убийство журналистки Анны Политковской произошло 7 октября 2006 года. По версии следствия, братья Махмудовы получили от экс-милиционера Павлюченкова информацию о месте жительства погибшей и расположились на пути ее следования. Увидев ее, Ибрагим Махмудов сообщил об этом своему брату Джабраилу, а тот в свою очередь Рустаму, который вошел за ней в подъезд дома.

Когда журналистка зашла в лифт, Рустам Махмудов выстрелил в нее несколько раз из пистолета. После этого обвиняемые скрылись, оставив орудие убийства на месте происшествия.

Павлюченков получил 11 лет колонии строго режима. Предполагаемый организатор убийства - Гайтукаев - отбывает срок за покушение на бизнесмена Геннадия Корбана.