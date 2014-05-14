Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая 2014, 13:43

Следствие

Вина подозреваемых в убийстве Политковской доказана - прокуратура

Фото: ИТАР-ТАСС

Прокурор на заседании по делу об убийстве Анны Политковской счел вину фигурантов дела доказанной, передает "ИТАР-ТАСС".

Также гособвинитель попросил присяжных вынести обвинительный вердикт. По оценке прокурора, причастность подсудимых подтверждается комплексом улик - видеозаписями, показаниями свидетелей и результатами экспертиз. Кроме того, участие фигурантов дела в убийстве подтверждает биллинг телефонных переговоров.

Ссылки по теме


Напомним, резонансное убийство журналистки Анны Политковской произошло 7 октября 2006 года. По версии следствия, братья Махмудовы получили от экс-милиционера Павлюченкова информацию о месте жительства погибшей и расположились на пути ее следования. Увидев ее, Ибрагим Махмудов сообщил об этом своему брату Джабраилу, а тот в свою очередь Рустаму, который вошел за ней в подъезд дома.

Когда журналистка зашла в лифт, Рустам Махмудов выстрелил в нее несколько раз из пистолета. После этого обвиняемые скрылись, оставив орудие убийства на месте происшествия.

Павлюченков получил 11 лет колонии строго режима. Предполагаемый организатор убийства - Гайтукаев - отбывает срок за покушение на бизнесмена Геннадия Корбана.

Сюжет: Расследование убийства Анны Политковской
следствие Анна Политковская обвинение присяжные

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика