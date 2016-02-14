Подросток насмерть отравился газом в Подмосковье

Фото: ТАСС/Евгений Волчков
Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения тела 15-летнего подростка в салоне автомобиля в Дмитровском районе Подмосковья, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По предварительным данным, подросток взял дома ключи от машины родителей, а также портативные газовые баллончики. После этого вместе с товарищем они поехали в сторону свалки.
"Затем несовершеннолетний подышал газом, после чего потерял сознание", - говорится в сообщении.
В салоне автомобиля были обнаружены и изъяты 4 баллона универсального газа.
По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза, получены объяснения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.