Следователи выяснят причину гибели подростка на востоке столицы

Следователи установят обстоятельства гибели подростка на востоке столицы, сообщила старший помощник руководителя городского управления Следственного комитета (СК) РФ Юлия Иванова.

По ее словам, тело молодого человека 2001 года рождения нашли на козырьке подъезда дома № 2 по Хабаровской улице. Инцидент произошел вечером 13 февраля.

Подросток получил травмы, характерные для падения с большой высоты. Он умер на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что рядом с домом № 2 по улице Хабаровская нашли тело мужчины.