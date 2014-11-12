Форма поиска по сайту

12 ноября 2014, 13:50

Происшествия

Сергея "Паука" Троицкого задержали за угрозы топором

Фото: ТАСС/ Сергей Карпов

Музыкант Троицкий по прозвищу "Паук" задержан на северо-востоке столицы за угрозы полицейским, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на свой источник в органах.

В ночь на 12 ноября стражи правопорядка остановили автомобиль BMW, который двигался по встречной полосе.

За рулем находилась женщина, а сам музыкант был пассажиром. Узнав, что его спутнице грозит лишение прав, Троицкий достал из салона топор и начал угрожать автоинспекторам. После этого музыкант был доставлен в отделение.

Вероятно, теперь будет возбуждено уголовное дело в связи с угрозами полицейским.

Напомним, ранее лидера группы "Коррозия металла" признали виновным в административном правонарушении и на год лишили его права управления автомобилем. Соответствующее решение принял Бабушкинский суд Москвы.

Авария с участием музыканта произошла в январе 2014 года на улице Широкой. Автомобиль Троицкого столкнулся с внедорожником, в аварии никто не пострадал. Административное производство в отношении Троицкого было возбуждено по статье об оставлении места ДТП.

А в феврале лидера рок-группы оштрафовали на 20 тысяч рублей из-за конфликта в аэропорту Толмачево. Музыкант летал в Новосибирск для подачи документов на участие в выборах мэра города. На обратном пути на досмотре в аэропорту у него обнаружили жидкости, запрещенные к перевозке. Троицкому предложили сдать флаконы в багаж. Однако он отказался это сделать. Выяснение отношений с сотрудниками службы безопасности переросло в дебош.

Сергей Троицкий известен как создатель и вокалист трэш-метал-группы "Коррозия металла". В 1998 году он баллотировался в Госдуму, победил на своем участке, однако не прошел в парламент, поскольку голосование посчитали недействительным из-за низкой явки.

В 2012 году Троицкий решил стать мэром Химок, однако не смог обойти представителя "Единой России". В 2013 музыкант объявил об участии в выборах мэра Москвы, но не смог собрать нужного числа подписей.

