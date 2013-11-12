Форма поиска по сайту

12 ноября 2013, 09:44

Происшествия

Власти Камбоджи готовят Полонского к экстрадиции в Россию

Сергея Полонского перевели в иммиграционный изолятор

Власти Камбоджи готовят Сергея Полонского к экстрадиции в Россию. Об этом сообщает телеканал "Москва 24"

В ближайшие дни стороны начнут готовить необходимые документы. Отмечается, что этот процесс может занять около 20 дней.

Напомним, что Сергей Полонский был задержан камбоджийской полицией накануне.

В июне Следственный комитет России заочно предъявил ему обвинения по делу о хищении 5,5 миллиардов рублей у дольщиков жилого комплекса "Кутузовская миля". Позднее Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест предпринимателя. Он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

По версии следствия, подконтрольная Полонскому компания получила от вкладчиков деньги, после чего заморозила строительство. Впоследствии руководство компании инициировало ее банкротство и ликвидацию.

Сюжет: Дело Полонского
следствие экстрадиция Полонский

