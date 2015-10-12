Подозреваемые в подготовке теракта прошли подготовку в ИГИЛ

Несколько подозреваемых в подготовке теракта в Москве обучались в ИГ

В столице задержали несколько человек, подозреваемых в подготовке теракта. Согласно информации ФСБ, они прошли обучение в лагерях "Исламского государства" и прибыли в Россию еще до до начала российской операции в Сирии.

"Был установлен адрес в Москве, в котором периодически пребывали от 6 до 11 человек, часть из которых прошла боевую подготовку в лагерях "Исламского государства" на территории Сирии и прибыла в Россию задолго до начала российской военной операции в этой стране", – отметили в ЦОС ФСБ. При этом не уточняется, сколько именно человек было задержано.

Кроме того, в ходе опроса задержанных стало известно, что они планировали осуществить теракт в общественном транспорте. В квартире, где находились задержанные, также обнаружили взрывчатое вещество.

"В этой связи в доме была проведена эвакуация жильцов, отключено газоснабжение, на место происшествия прибыла газотехническая лаборатория. В процессе инженерно-саперного обследования обнаружено взрывчатое вещество (5 кг), изготовленное на основе аммиачной селитры", – рассказали в ФСБ.

В квартире также изъяли электродетонатор, весы для точного измерения пропорций взрывчатых веществ, средства связи, набор инструментов и инструкции по сборке самодельного взрывного устройства (СВУ). В итоге было возбуждено уголовное дело по трем статьям: подготовка теракта, незаконный оборот оружия и незаконный оборот взрывчатых веществ.

Ранее сообщалось, что владельцем московской квартиры в Стрельбищенском переулке, в которой были задержаны подозреваемые в подготовке теракта, оказался 58-летний москвич. Мужчина сдавал свою квартиру в аренду. Сотрудники полиции полагают, что владелец квартиры не имеет отношения к задержанным ранее лицам.

До этого столичные правоохранители проверяли десятерых человек на причастность к подготовке теракта в Москве. Большинство подозреваемых – выходцы из Средней Азии