Пилот разбившегося на Истре гидроплана обладал лицензией

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Пилот гидросамолета Cessna, врезавшегося в вертолет над Истринским водохранилищем, обладал пилотским удостоверением. Документ, возможно, был выдан Федерацией любителей авиации России на коммерческой основе, сообщает Росавиация.

В Росавиации отметили, что случаи выдачи удостоверений за деньги весьма распространены в ФЛА. Деятельность этой организации проверит Следственный комитет России.

Напомним, 8 августа возле деревни Алехново в 500 метрах от берега Истринского водохранилища произошло столкновение вертолета Robinson-44 и гидроплана Cessna. Вертолетом управлял чемпион мира по мотопарапланерному спорту Вадим Бухтияров. Катастрофа унесла жизни девяти человек, в том числе троих детей. Двое из них находились на борту гидросамолета, один летел на вертолете.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям "Нарушения правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц", и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

После происшествия председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев заявил, что в сентябре нижняя палата рассмотрит правки в законодательство согласно которым пилотов будут лишать лицензии за полеты без предупреждения. Штрафы за полет без уведомления диспетчеров предлагается поднять в сотни раз.

Председатель комитета по делам молодежи, спорта и туризма Мособлдумы Игорь Чистюхин сказал m24.ru, что подмосковный парламент также работает над законодательными выводами трагедии в Истринском районе.

"Мы проработаем и, возможно, внесем в Госдуму инициативу об ужесточении наказания за незаконные полеты в 10 раз - с 2-5 тысяч до 20-50 тысяч рублей. В случае повторного нарушения пилотов нужно лишать лицензии", - заявил Чистюхин. По его словам, трагический случай показал, что сфера авиации должна жестко регулироваться, а нарушители нести ответственность.

По предварительным данным, виновником аварии стал пилот гидроплана, который не связывался с диспетчерами в ходе полета.