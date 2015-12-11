Дело десяти "черных банкиров" передано в суд

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Следователи столичной полиции направили в суд дело десятерых "черных банкиров", заработавших на незаконных операциях 40 миллионов рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

По данным ГСУ, с апреля 2014 по январь 2015 года обвиняемые проводили незаконные операции по ведению счетов, кассовому обслуживанию, инкассации и обналичиванию средств. Доход злоумышленники получали в виде процентов от суммы сделок.

Для перечисления денег участники ОПГ использовали счета подконтрольных им фиктивных фирм.

В настоящее время им предъявлено обвинение по статье "Незаконная банковская деятельность", дело направлено в Симоновский райсуд.