Топ-менеджер Роснано задержан в Москве

В столице задержали управляющего директора по инвестиционной деятельности Роснано Андрея Горькова, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Против него возбуждено уголовное дело по статье "злоупотребление полномочиями".

По версии следствия, Андрей Горьков вопреки интересам Роснано с 2011 по 2013 годы на постоянной основе размещал денежные средства компании в размере от 460 до 740 миллионов рублей в "Смоленский банк". Делал он это под видом расчетно-кассового обслуживания, а фактически в целях финансирования деятельности банка.

Когда в декабре 2014 года указанный банк лишился лицензии, Роснано потеряла более 738 миллионов рублей. При этом из банка, накануне отзыва лицензии, вывели активы в пользу родного брата Горькова в виде объектов недвижимости общей стоимостью 400 миллионов рублей.

Андрея Горькова задержали после того, как он купил билет для вылета за рубеж. В настоящее время решается вопрос о предъявлении ему обвинения. Следователи планируют ходатайствовать перед судом об избрании в отношении Горькова меры пресечения в виде заключения под стражу.