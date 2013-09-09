Названа причина смерти лидера "Короля и шута" Михаила Горшенева

Михаил Горшенев Фото: ИТАР-ТАСС

Санкт-Петербургский Следственный комитет назвал официальную причину смерти лидера группы "Король и Шут" Михаила Горшенева. По результатам судебно-медицинской экспертизы, насильственных признаков не былообнаружено.

Установлено, что Горшенев умер от "токсической кардиомиопатии с развитием острой миокардиальной недостаточности на фоне употребления алкогольных напитков и наркотического вещества - морфина", - говорится в сообщении ведомства. В итоге в возбуждении уголовного дела было отказано.

Напомним, солист "Короля и шута" скончался ночь на 19 июля в своем доме в Санкт-Петербурге. Михаилу Горшеневу было 39 лет. Ранее в качестве одной из версий гибели рок-музыканта полиция рассматривала передозировку наркотиками.

"Король и шут" является одной из самых известных панк-рок-групп России. За время своего существования "КиШ" записал 12 студийных альбомов. Такие песни, как "Прыгну со скалы", "Лесник", "Проклятый старый дом", стали классикой отечественного панк-рока.