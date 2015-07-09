Экс-главе "Роснано" Леониду Меламеду предъявили обвинение в растрате

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Бывшему руководителю "Роснано" Леониду Меламеду предъявлено официальное обвинение в растрате, сообщает ТАСС.

Меламеда обвинили в "хищении имущества группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения". Вину он не признал.

В ближайшее время следствие планирует предъявить обвинение другому фигуранту дела – экс-финансовому директору госкорпорации Святославу Понурову.

Оба фигуранта арестованы до начала сентября. Нынешний глава "Роснано" Анатолий Чубайс выразил готовность дать показания по делу.

По версии следствия, в 2007 и 2009 годах Меламед, являясь совладельцем инвестиционно-финансовой корпорации "Алемар", заключил договоры между этой компанией и "Роснанотехом". В итоге в течение полугода были незаконно перечислены более 220 миллионов рублей. В "Роснано" заявили, что при этом корпорации не был причинен материальный ущерб.