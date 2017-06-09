СК начал проверку после гибели внучки Хрущева под колесами поезда

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Началась доследственная проверка по факту гибели Юлии Хрущевой – внучки советского лидера Никиты Хрущева, которая попала под поезд в Москве, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Инцидент произошел утром 8 июня. Рядом со станцией Солнечная Киевского направления МЖД женщина 1940 года рождения шла вдоль железнодорожных путей. В этот момент по станции проходил электропоезд Внуково – Москва.
Женщина не успела отреагировать на подаваемые машинистом сигналы. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.
Следователи устанавливают все обстоятельства и причины случившегося. По результатам проверки примут процессуальное решение.
Юлия Хрущева является дочерью старшего сына первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Леонида. Он был военным летчиком и погиб в 1943 году.