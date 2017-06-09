Форма поиска по сайту

09 июня 2017, 11:10

Происшествия

СК начал проверку после гибели внучки Хрущева под колесами поезда

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Началась доследственная проверка по факту гибели Юлии Хрущевой – внучки советского лидера Никиты Хрущева, которая попала под поезд в Москве, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел утром 8 июня. Рядом со станцией Солнечная Киевского направления МЖД женщина 1940 года рождения шла вдоль железнодорожных путей. В этот момент по станции проходил электропоезд Внуково – Москва.

Женщина не успела отреагировать на подаваемые машинистом сигналы. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Следователи устанавливают все обстоятельства и причины случившегося. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что 77-летняя Юлия Хрущева попала под электричку на станции "Мичуринец" в ТиНАО. Женщина оступилась и упала под поезд, от полученных травм она скончалась.

Юлия Хрущева является дочерью старшего сына первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Леонида. Он был военным летчиком и погиб в 1943 году.

следствие проверки электричка чп Юлия Хрущева

Главное

