СК начал проверку после гибели внучки Хрущева под колесами поезда

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Началась доследственная проверка по факту гибели Юлии Хрущевой – внучки советского лидера Никиты Хрущева, которая попала под поезд в Москве, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел утром 8 июня. Рядом со станцией Солнечная Киевского направления МЖД женщина 1940 года рождения шла вдоль железнодорожных путей. В этот момент по станции проходил электропоезд Внуково – Москва.

Женщина не успела отреагировать на подаваемые машинистом сигналы. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

Следователи устанавливают все обстоятельства и причины случившегося. По результатам проверки примут процессуальное решение.