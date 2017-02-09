СК выяснит обстоятельства захвата российских моряков пиратами в Нигерии

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Следственный комитет инициировал доследственную проверку по факту захвата пиратами судна BBC Caribbean с гражданами России, сообщает РИА Новости.

В ходе проверки следователи намерены выяснить все обстоятельства случившегося.

Инцидент произошел 5 февраля в территориальных водах Нигерии. Пираты атаковали корабль, шедший без груза из Камеруна в Гану, примерно в 120 морских милях к западу-юго-западу от острова Бонни, в Гвинейском заливе.

Они забрали семерых россиян и одного украинца. Посольство России уже обратилось к властям Нигерии с просьбой о содействии в поиске похищенных.

Это не первый случай захвата нигерийскими пиратами россиян. 29 ноября 2016 года они похитили трех российских моряков с судна "Сароник Бриз". Было захвачено греческое судно под панамским флагом с 18 россиянами и двумя гражданами Украины на борту.