Напавший на следователя адвокат предстанет перед судом

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В Московской области перед судом предстанет адвокат, обвиняемый в нападении и оскорблении следователя, а также в покушении на дачу взятки, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Подмосковью.

Так, 31 октября 2012 года, находясь в фойе следственного отдела города Люберцы и представляя интересы свидетеля по уголовное делу, адвокат, не желая проведения освидетельствования его доверителя, применил насилие в отношении следователя и оскорбил его. В результате действий защитника у свидетеля появилась возможность покинуть помещение и тем самым сорвать следственные действия.

Кроме того, в сентябре 2013 года в городе Железнодорожный адвокат предложил должностному лицу взятку за принятие решения в пользу его доверителя об отказе в возбуждении уголовного дела. Получив отказ, адвокат продолжил настаивать на передаче денег сотруднику полиции, который доложил об этом руководству местного МВД. В результате 7 октября адвокат был задержан с поличным при передаче 15 тысяч рублей полицейскому.

В настоящее время дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.