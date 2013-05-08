Полиция задержала сбежавшего из "Матросской тишины"

Задержан сбежавший из СИЗО Олег Топалов

В среду, 8 мая, в столице задержали Олега Топалова, обвиняемого в убийстве и сбежавшего из СИЗО "Матросская тишина".

Подозреваемый был обнаружен в Измайловском парке и сопротивления не оказывал. У него обнаружена травма ноги.

Известно, что полицейские, задержавшие преступника, получат по сто тысяч рублей. Награду получит и поисковая собака - ей достанется мешок сухого корма.

Напомним, утром 7 мая из следственного изолятора №1 "Матросская тишина" через дыру в потолке сбежал арестант Олег Топалов, обвиняемый в убийстве двух человек и незаконном обороте оружия. Выбраться ему удалось благодаря дыре в потолке камеры.

По некоторым данным, последние годы он в составе группировки работал на криминального авторитета Аслана Усояна по прозвищу Дед Хасан.