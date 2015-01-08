Фото: ТАСС/Татьяна Силина
На детской площадке в Бабушкинском парке обнаружили труп мужчины, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
Утром, 7 января, в полицию поступила информация об обнаружении тела в Бабушкинском парке по проезду Шокальского. Прибывшие на место полицейские был нашли труп мужчины, на вид 40-45 лет.
Кроме того, источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что на теле были обнаружены следы насильственной смерти. У мужчины были колото-резаные ранения груди.
На данный момент материалы происшествия переданы в Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело об убийстве.