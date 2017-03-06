Долг по зарплате перед строителями космодрома Восточный погашен

Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Задолженность перед сотрудниками Тихоокеанской мостостроительной компании, строившей космодром Восточный, полностью выплачена, передает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Приморья.
Сумма долга в период с 22 апреля 2015 года по настоящее время составила около 285 миллионов рублей.
Помимо тюремного срока, суд удовлетворил к подсудимому два иска – на 312 и 470 миллионов рублей.
Ранее суд приговорил к трем годам и трем месяцам лишения свободы Игоря Нестеренко, гендиректора Тихоокеанской мостостроительной компании. Он украл почти 104,5 миллиона рублей.
Космодром Восточный возводился в Амурской области с 2012 года. Первый пуск ракеты-носителя ожидался в 2015 году, строительные работы планировалось закончить до 30 ноября прошлого года. Затем срок первого пуска перенесли на 2016 год. В итоге первый пуск с Восточного состоялся 28 апреля 2016 года.