06 марта 2017, 10:26

Происшествия

Долг по зарплате перед строителями космодрома Восточный погашен

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Задолженность перед сотрудниками Тихоокеанской мостостроительной компании, строившей космодром Восточный, полностью выплачена, передает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Приморья.

Сумма долга в период с 22 апреля 2015 года по настоящее время составила около 285 миллионов рублей.

В конце 2016 года четыре года колонии общего режима получил директор ООО "Стройконструкция С" Анатолий Рязанов по делу о хищениях на космодроме Восточный. Его признали виновным в растрате 1,1 миллиарда рублей при строительстве космодрома.

Помимо тюремного срока, суд удовлетворил к подсудимому два иска – на 312 и 470 миллионов рублей.

Ранее суд приговорил к трем годам и трем месяцам лишения свободы Игоря Нестеренко, гендиректора Тихоокеанской мостостроительной компании. Он украл почти 104,5 миллиона рублей.

Космодром Восточный возводился в Амурской области с 2012 года. Первый пуск ракеты-носителя ожидался в 2015 году, строительные работы планировалось закончить до 30 ноября прошлого года. Затем срок первого пуска перенесли на 2016 год. В итоге первый пуск с Восточного состоялся 28 апреля 2016 года.

следствие

Главное

