Банде липовых хедхантеров предъявили обвинение

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Столичные следователи предъявили обвинение банде аферистов, которые предлагали трудоустроить потерпевших за деньги, передает пресс-служба столичной полиции.

14 участников ОПГ обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, им может грозить до 10 лет колонии.

Напомним, 28 ноября правоохранители задержали участников группировки, которые действовали под видом кадровых агентств.

Они сообщали клиентам, что предоставят им вакантные рабочие места за вознаграждение, но, получив деньги от нетрудоустроенных граждан, исчезали.

На данный момент установлено, что мошенники обманули несколько десятков человек, общая сумма ущерба составляет миллион рублей.