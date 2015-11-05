Специалисты изучат обломки А321 на наличие взрывчатки

Специалисты обследуют обломки А321 на наличие взрывчатки

Специалисты будут изучать обломки потерпевшего крушение аэробуса А321 на наличие взрывчатых веществ, сообщает телеканал "Москва 24". Формирование модели из обломков самолета может занять несколько месяцев.

"Криминалисты, ведущие расследование дела о крушении А321 в Египте, намерены изучить обломки лайнера, элементы багажа, а также тела погибших на предмет наличия взрывчатых веществ", – сообщил глава Росавиации Александр Нерадько.

По его словам, будут изучаться аспекты, связанные с возможным террористическим актом. Глава Росавиации также сообщил, что группа специалистов приступила к изучению расшифровок черных ящиков.

"После того, как будут получены материалы анализов, комиссия по расследованию вместе с представителями государства соберется и проанализирует обнаруженные находки в ходе расследования, связанные как-то с организацией деятельности авиакомпании, организацией полета, летной работы, технического обслуживания и поддержания летной годности воздушного судна, с аспектами авиационной безопасности", – пояснил глава Росавиации.

Он отметил, что речевой самописец имеет некоторые повреждения кожуха, но его расшифруют в ближайшее время. Самописец параметров полета уже расшифрован.

Самолет "Когалымавиа" повредил стойку шасси в аэропорту Пулково

"В настоящее время производится первый этап расследования – так называемый полевой. Этот этап осложнен пыльными бурями в районе места происшествия. Расследователи уже второй день не могут вылететь на вертолетах к месту авиационного происшествия. Как только погода позволит, они продолжат свою работу", – сказал Нерадько.

В Росавиации также отметили, что комиссия по расследованию катастрофы пока не выдвигает версий аварии, для этого необходимо детально изучить все данные.

Напомним, утром 31 октября на территории Синайского полуострова произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 224 человек. Через 30 минут после взлета с радаров пропал лайнер Airbus А321 компании "Когалымавиа", совершавший рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург. Самолет начал стремительно терять высоту и вскоре столкнулся с землей.

В результате трагедии никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не выжил.

В настоящее время ведется расследование причин аварии. В числе наиболее вероятных версий: разрушение самолета в воздухе из-за технической неисправности и падение лайнера из-за попадания в него ракеты, выпущенной участниками запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

В СКР возбудили уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц", а также "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".