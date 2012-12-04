Следствие по делу о хищении средств из фонда Гергиева затягивается

Фото: Москва 24

Следственный комитет России продолжает расследование уголовного дела о хищении средств из "Благотворительного фонда Валерия Гергиева". Бывший директор фонда Игорь Зотов и Казбек Лакути обвиняются в совершении трех преступлений – по факту присвоения и по двум фактам растраты.

По версии следствия, в 2009-2010 годах Зотов и Лакути похитили из "Фонда Валерия Гергиева" денежные средства. На них обвиняемые купили шесть квартир и столько же машино-мест в элитном доме в центре Москвы. Приобретенная недвижимость была оформлена на жен обвиняемых, а ее примерная стоимость оценивается в 450 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Обвиняемый Лакути в ноябре передал одну из квартир в "Фонд Валерия Гергиева" в счет частичного погашения ущерба.

15 ноября он со своими защитниками ознакомились с материалами уголовного дела, объем которого составляет 34 тома.

В свою очередь Зотов отказался от возмещения ущерба, и на всю его недвижимость наложен арест. Также он намеренно затягивает сроки ознакомления с делом, что препятствует потерпевшим реализовать свои права на судебную защиту и денежную компенсацию. В связи с этим в ноябре следствие направило ходатайство в суд с просьбой ограничить время ознакомления с материалами уголовного дела Зотову, однако ходатайство было отклонено. В ближайшее время следствие намерено повторно обратиться в суд, после чего дело будет направлено в Генеральную прокуратуру России.

Мосгорсуд продлил срок содержания Зотова под стражей до 2 марта 2013 года.