Евгения Васильева обвиняется по 12 эпизодам дела "Оборонсервиса"

Фото: ИТАР-ТАСС

Следователи предъявили обвинение в новой редакции бывшему начальнику департамента имущественных отношений Минобороны Евгении Васильевой. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Она обвиняется по 12 эпизодам хищения имущества оборонного ведомства, по которым против нее возбуждено 4 уголовных дела по статьям "Мошенничество", "Легализация денежных средств, или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления", "Превышение и злоупотребление должностными полномочиями".

"У следствия имеются доказательства причастности Васильевой к продаже государственного имущества в том числе и по заниженной стоимости, среди которого комплекс зданий на Смоленском бульваре, одно из зданий Мосвоенторга на Арбате, здание управления торговли Московского военного округа на Серпуховской, а также крупные земельные участки и акции", - говорится в сообщении.

Кроме того, военные следователи предъявили обвинение руководителю правового центра "Эксперт" Екатерине Сметановой, бывшему гендиректору "Окружного материального склада Московского округа ВВС" Максиму Закутайло, гендиректору компании "Мира" Динаре Биляловой, гендиректору "Оборонстрой" Ларисе Егориной, гендиректору ОАО "31-й Государственный институт спецстроительства" Юрию Грехневу и Ирине Егоровой, которая помогала обналичить похищенные деньги.

Напомним, Евгению Васильеву подозревают в причастности к хищениям имущества дочерних предприятий холдинга "Оборонсервис" на общую сумму более 360 миллионов рублей. Кроме того, ее обвинили в хищении акций "31-го института спецстроительства" на сумму более 190 миллионов рублей.

7 марта суд наложил арест на имущество подозреваемой, в том числе на банковский счет, три квартиры, дом и помещение на Арбате.

Сама подследственная находится под домашним арестом.