Экс-гендиректора стройфирмы будут судить за аферу на 1,5 млрд рублей

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Главное следственное управление столичной полиции направило в суд дело бывшего директора строительной организации, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

По данным правоохранителей, в мае 2012 года фигурант заключил договор с одним научно-исследовательским институтом энергетики транспорта на комплекс проектно-изыскательных работ. После того, как документ был подписан на расчетный счет института перечислили более 580 миллионов рублей аванса, а в период до 12 апреля 2013 года на основании актов сдачи-приемки выполненных работ НИИ получил еще свыше 784 миллионов рублей.

На самом деле институт выполнил работы по двум объектам инфраструктуры, стоимость которых составила более 79 миллионов рублей.

Помимо этого у следствия есть сведения, что в сентябре 2012 года фигурант заключил договор лизинга, на основании которого строительная организация приобрела 60 единиц спецтехники и комплектов быстровозводимых зданий по заведомо завышенной стоимости – более 832 миллионов рублей.

Общая сумма материального ущерба, причиненного стройфирме противоправными действиями руководителя, составила почти полтора миллиарда рублей.

В октябре 2015 года фигуранта отправили под домашний арест, а в феврале этого года ему было предъявлено обвинение по статье "Злоупотребление полномочиями". В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Пресненский райсуд.