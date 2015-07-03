Следствие просит арестовать экс-главу "Роснанотеха"

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Следственный комитет России просит суд арестовать экс-главу корпорации "Роснанотех" Леонида Меламеда, сообщает Агентство "Москва". Экс-чиновник является подозреваемым по делу о растрате.

Соответствующее ходатайство органов следствия уже поступило в суд и в ближайшее время будет рассмотрено.

По делу также проходит бывший финдиректор корпорации Святослав Пануров. С подозреваемыми проводятся следственные действия, поэтому в итоге число фигурантов дела может вырасти.

Ранее сообщалось, что Пануров и Меламед обвиняются по статьями "Присвоение или растрата" и "Злоупотребление должностными полномочиями".

Само дело было возбуждено еще осенью 2012 года после недобросовестно проведенного тендера. Тогда с его "победителем" был заключен заранее невыгодный для госкорпорации договор на оказание услуг.

В результате "Роснано" был причинен материальный ущерб на сумму около 300 миллионов рублей.