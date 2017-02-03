Форма поиска по сайту

03 февраля 2017, 17:57

Происшествия

СК подтвердил обнаружение тела пропавшей Натальи Меламед

Столичное управление СК подтвердило, что в красногорском лесу найдено тело 23-летней москвички Натальи Меламед, сообщает ТАСС.

По словам представителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлии Ивановой, тело девушки опознано, при ней был найден паспорт. При этом специалисты не обнаружили следов насильственной смерти.

Источник ТАСС сообщил, что скорее всего девушка замерзла. Однако официального подтверждения этой информации нет. Для установления причин смерти назначена судмедэкспертиза.

24 января 2017 года Натальи Меламед покинула свою квартиру на Митинской улице без объяснения причины. В правоохранительные органы с заявлением обратился отец девушки, после чего была начата проверка.

Дело заведено по статье "Убийство", в городе организованы полномасштабные поисковые мероприятия, в которых участвовали около 700 человек, в том числе и 250 военнослужащих. Тело Меламед нашли в Красногорском лесопарке.

