СК подтвердил обнаружение тела пропавшей Натальи Меламед

Столичное управление СК подтвердило, что в красногорском лесу найдено тело 23-летней москвички Натальи Меламед, сообщает ТАСС.

По словам представителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлии Ивановой, тело девушки опознано, при ней был найден паспорт. При этом специалисты не обнаружили следов насильственной смерти.

Источник ТАСС сообщил, что скорее всего девушка замерзла. Однако официального подтверждения этой информации нет. Для установления причин смерти назначена судмедэкспертиза.