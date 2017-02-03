Форма поиска по сайту

03 февраля 2017, 14:48

Происшествия

Пациентка подольской больницы отказалась от обвинений в изнасиловании

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Пациентка подольской больницы написала заявление, в котором отказалась от обвинений в адрес якобы изнасиловавшего ее анестезиолога, сообщает Агентство "Москва".

По данным областного Минздрава, было проведено расследование и пациентка сказала, что ее никто не трогал и она "просто не хочет, чтобы он, врач, там работал".

По версии СК, в ночь на 5 января 2017 года в Подольске врач-анестезиолог, находясь на дежурстве в состоянии алкогольного опьянения, напал на пациентку, которая в силу своего состояния не могла оказать ему сопротивление.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера", подозреваемого отправили под стражу.

