Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Следствие

03 февраля 2015, 12:41

Недоучившийся юрист продавал наборы для сборки кастетов

следствие уголовные дела холодное оружие незаконный оборот оружия

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Житель Москвы с неоконченным юридическим образованием продавал наборы для самостоятельной сборки кастетов (запрещенное в России оружие), передает пресс-служба столичной прокуратуры.

По версии следствия, мужчина сделал чертежи и купил на строительных рынках Подмосковья необходимые детали, из которых изготовил около ста кастетов.

Затем он снял на видео процесс сборки и разместил запись в своем интернет-магазине, уточнив, что, в отличие от уже собранного оружия, по отдельности детали продавать можно.

Задержать фигуранта удалось при продаже своей продукции. Он рассчитывал получить 1,2 тысячи рублей.

В отношении продавца завели уголовное дело по статье "Незаконный сбыт холодного оружия", за которую предусмотрено два года колонии.

Добавим, что в России также запрещен оборот кистеней, сурикенов, бумерангов, нунчаку, телескопических дубинок и других предметов ударно-дробящего и метательного действия

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать