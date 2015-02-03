Недоучившийся юрист продавал наборы для сборки кастетов

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Житель Москвы с неоконченным юридическим образованием продавал наборы для самостоятельной сборки кастетов (запрещенное в России оружие), передает пресс-служба столичной прокуратуры.

По версии следствия, мужчина сделал чертежи и купил на строительных рынках Подмосковья необходимые детали, из которых изготовил около ста кастетов.

Затем он снял на видео процесс сборки и разместил запись в своем интернет-магазине, уточнив, что, в отличие от уже собранного оружия, по отдельности детали продавать можно.

Задержать фигуранта удалось при продаже своей продукции. Он рассчитывал получить 1,2 тысячи рублей.

В отношении продавца завели уголовное дело по статье "Незаконный сбыт холодного оружия", за которую предусмотрено два года колонии.

Добавим, что в России также запрещен оборот кистеней, сурикенов, бумерангов, нунчаку, телескопических дубинок и других предметов ударно-дробящего и метательного действия