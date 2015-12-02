Националист Демушкин в очередной раз вызван на допрос

Фото: ТАСС/Павел Головкин

Националист Дмитрий Демушкин в очередной раз вызван на допрос в Следственный комитет России. Интерес у следователей вызвала фотография с прошлогоднего "Русского марша", сообщает МИА "Россия сегодня".

На фотографии изображен баннер с призывом к обновлению власти. Демушкин заявил, что пронос баннера на марш был согласован с полицией.

Напомним, Демушкина задержали 3 ноября сотрудники силовых структур накануне проведения "Русского марша".

"Я задержан в городе Внуково. Считаю это политически мотивированным, есть приказ не допустить моего участия в "Русском марше", – заявил тогда националист.

Однако выяснилось, что интерес правоохранительных органов вызвал не грядущим "Русским маршем", а прошлогодним.