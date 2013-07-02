Расследование дела Игнатенко будет продолжено – СК

Александр Игнатенко. Фото: ИТАР-ТАСС

Следственный комитет обжаловал отказ Генпрокуратуры направить в суд дело бывшего зампрокурора Подмосковья Александра Игнатенко. В случае отказа расследование резонансного "игорного дела" будет продолжено.

Об этом заявляет пресс-служба Следственного комитета. Кроме того, продолжается следствие по делу о получении взяток другими бывшими сотрудниками подмосковной прокуратуры: Серпуховского городского прокурора Олега Базыляна и Одинцовского городского прокурора Романа Нищеменко.

Кроме того, расследуется дело Ногинского городского прокурора Владимира Глебова, который обвиняется в превышении должностных полномочий.

Напомним, в феврале 2011 года стало известно о выявлении подпольной игорной сети в Московской области, организаторов которой "прикрывали" некоторые сотрудники прокуратуры и полиции.

Один из главных обвиняемых – бывший заместитель прокурора региона Александр Игнатенко, который был освобожден из-под ареста 1 июля в связи с предельным сроком заключения под стражей.