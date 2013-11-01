Форма поиска по сайту

01 ноября 2013, 14:37

Происшествия

У фигурантов дела "Оборонсервиса" изъяли 750 миллионов рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

В ходе расследования дела "Оборонсервиса" у восьми фигурантов его фигурантов – бывших работников "Славянки" – правоохранительные органы обнаружили и изъяли 750 миллионов рублей в качестве вещественных доказательств.

Как сообщает пресс-служба СКР, также был наложен арест на имущество обвиняемых: квартиры, жилые дома, земельные участки и дорогостоящие автомобили. Всего к делу приобщили 40 объектов.

В настоящее время экс-сотрудники подконтрольной Минобороны "Славянки" знакомятся с материалами уголовного дела. Кстати, к этому должна была приступить и бывший начальник департамента имущественных отношений Минобороны Евгения Васильева, но она "уклоняется от изучения материалов".

Им вменяется совершение 17 преступлений по статьям "Покушение на коммерческий подкуп", "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере" и "Легализация денежных средств, полученных преступным путем".

Согласно материалам дела, ущерб, причиненный государству, составил более 85 миллионов рублей. Кроме того, обвиняемыми в качестве коммерческого подкупа получено свыше 130 миллионов рублей.

Напомним, по версии следствия, летом 2010 года Минобороны заключило с ОАО "Славянка" госконтракт по обслуживанию военных городков на сумму более 30 миллиардов рублей.

Глава фирмы Александр Елькин через подчиненного потребовал от руководителей шести коммерческих организаций денег за подрядные и субподрядные договора. В противном случае коммерсантам обещали создать трудности с последующей оплатой выполненных по договорам ремонтных работ.

Сюжет: Дело "Оборонсервиса"
следствие арест имущества Славянка дело Оборонсервиса

