Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Следствие

01 сентября 2014, 14:57

Следователи прекратили дело об авиакатастрофе во Внукове

следствие уголовные дела авиакомпании Red Wings

Уголовное дело о катастрофе самолета Red Wings во Внукове завершено

Следователи СК прекратили уголовное дело, возбужденное по факту крушения Ту-204 авиакомпании Red Wings в аэропорту Внуково, передает пресс-служба московского транспортного управления СК.

По результатам экспертизы, причинами катастрофы стали повышенная скорость захода на посадку и невыполнение экипажем бортинженером и командиром судна стандартных процедур при приземлении.

При этом следователи нашли прямую причинно-следственную связь между действиями экипажа и крушением: командир судна продолжил заход при нестабилизированном судне, посадка была совершена с большим перелетом, а бортинженер не выпустил закрылки. Отмечается, что дело прекратили из-за смерти основных подозреваемых при крушении лайнера.

Ссылки по теме

29 декабря 2012 года лайнер Ту-204 а/к Red Wings потерпел крушение рядом с аэропортом Внуково. Лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего развалился на три части. Обломки самолета вылетели на Киевское шоссе. На борту в момент аварии находились 8 членов экипажа, пятеро из них погибли.

Помимо командира и бортинженера, также погибли второй пилот и две бортпроводницы.

После этого Росавиация провела проверку, в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения, и приостановила действие сертификатов авиакомпании на техобслуживание самолетов и на коммерческие перевозки.

По данным МАК, причиной крушения стала разрегулировка механизма управления и блокировки двигателей, а также неправильные действия экипажа при посадке самолета, что и привело к выкатыванию авиалайнера за пределы взлетно-посадочной полосы.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать