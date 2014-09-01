Следователи прекратили дело об авиакатастрофе во Внукове

Уголовное дело о катастрофе самолета Red Wings во Внукове завершено

Следователи СК прекратили уголовное дело, возбужденное по факту крушения Ту-204 авиакомпании Red Wings в аэропорту Внуково, передает пресс-служба московского транспортного управления СК.

По результатам экспертизы, причинами катастрофы стали повышенная скорость захода на посадку и невыполнение экипажем бортинженером и командиром судна стандартных процедур при приземлении.

При этом следователи нашли прямую причинно-следственную связь между действиями экипажа и крушением: командир судна продолжил заход при нестабилизированном судне, посадка была совершена с большим перелетом, а бортинженер не выпустил закрылки. Отмечается, что дело прекратили из-за смерти основных подозреваемых при крушении лайнера.

29 декабря 2012 года лайнер Ту-204 а/к Red Wings потерпел крушение рядом с аэропортом Внуково. Лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего развалился на три части. Обломки самолета вылетели на Киевское шоссе. На борту в момент аварии находились 8 членов экипажа, пятеро из них погибли.

Помимо командира и бортинженера, также погибли второй пилот и две бортпроводницы.

После этого Росавиация провела проверку, в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения, и приостановила действие сертификатов авиакомпании на техобслуживание самолетов и на коммерческие перевозки.

По данным МАК, причиной крушения стала разрегулировка механизма управления и блокировки двигателей, а также неправильные действия экипажа при посадке самолета, что и привело к выкатыванию авиалайнера за пределы взлетно-посадочной полосы.