В отношении бойца Александра Емельяненко возбудили уголовное дело

Александр Емельяненко. Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве возбудили уголовное дело в отношении известного бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко.Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, спортсмена обвиняют в насильственных действиях сексуального характера, а также в похищении паспорта.

По версии следствия, в ночь на 3 марта 2014 года, Емельяненко совершил насильственные действия сексуального характера с применением насилия в отношении женщины, убиравшей его квартиру в Пересветовом переулке. После этого он похитил паспорт потерпевшей из ее сумки.



"После поступления в следственные органы заявления от потерпевшей была организована процессуальная проверка, в ходе которой проведен большой объем проверочных мероприятий, в том числе судебно-медицинская экспертиза, биологические и генетические экспертизы, психолого-физиологическое исследование с использованием полиграфа, многочисленные осмотры и опросы свидетелей", - говорится в сообщении.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее Емельяненко уже был фигурантом скандала с изнасилованием, который не привел к уголовному преследованию.

Кроме того, в начале прошлого года боец был изгнан из самолета за пьяный дебош. Его приговорили к штрафу.