Водитель скутера погиб при столкновении с легковушкой в Подольске

Фото: ИТАР-ТАСС

В подмосковном Подольске в результате столкновения с легковым автомобилем KIA Ceed погиб несовершеннолетний водитель скутера. Инцидент произошел накануне, 22 июля, в 10.00 на улице Кирова, в районе дома 118.

Иномарка под управлением женщины при повороте на автозаправочную станцию не уступила дорогу и столкнулась с двигавшимся во встречном направлении скутером, сообщили в ГИБДД Московской области.

От полученных травм водитель скутера скончался на месте. Позже выяснилось, что погибший являлся учащимся второго курса ПТУ. Он ехал без водительского удостоверения, шлема и соответствующей экипировки.

По факту инцидента проводится проверка.