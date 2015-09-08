Тренинги по конфликтологии проходят диспетчеры столичных поликлиник

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Диспетчеры столичных поликлиник, принимающие заявки москвичей на вызов врача на дом, проходят тренинги по конфликтологии, сообщила главврач городской поликлиники №64 Инга Кокорева.

По ее словам, первый тренинг состоялся еще в конце апреля, программа расписана до конца октября.

Кокорева пояснила, что со всеми диспетчерами проводятся тренинги по конфликтологии, они работают с профессиональными психологами, потому что медработников никто не учил тому, как общаться с пациентами, передает Агентство "Москва".

Ранее m24.ru сообщало, что психологи в этом году впервые проведут для работников столичной "скорой помощи" специализированные психологические курсы, которые научат фельдшеров справиться с психологическим выгоранием.

"Мосгорсправка": Скорая помощь

По словам директора Московской службы психологической помощи населению Антонины Ляшенко, в этом году служба психологической помощи подготовит для работников "скорой" специализированные тренинги, которые помогут врачам справиться с эмоциональным стрессом и профессиональным выгорание, а также научат, как правильно общаться с пациентами.

Профессиональная помощь будет оказана 1,5 тысячам сотрудников "скорой" из ГБУ "Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова". Эта услуга для медицинского учреждения будет платной. Средняя стоимость 16-часового тренинга для 20 работников "скорой" составляет 40 тысяч рублей.

Сотрудники "скорой" общаются с расстроенными людьми, переживающими за здоровье своих близких. Пациенты могут кричать на врачей, быть с ними агрессивными или, наоборот, говорить невнятно. Врачам нужно найти подход к каждому. На тренингах рассказывают, как уходить от конфликта, успокоить родственников и пациентов, и при этом не травмировать свою психику.

Также психологи центра проведут диагностику психологического состояния и определят, есть ли у врачей признаки выгорания. Также для них будут психологические деловые игры, где смоделируют ситуацию общения врача с пациентами и в форме игры "попробуют" различные форматы конструктивного общения.

Сотрудники скорой помощи постоянно работают с пациентами, работа у них суточная, и нагрузка очень высокая. Это касается и выездных бригад, и диспетчеров. Диспетчер, как правило это женщина, за сутки получает огромное количество звонков, в том числе хулиганских, и должна быстро принимать решение – посылать бригаду, переключить на специалиста для консультации по телефону или адресовать в службу для психологической помощи.