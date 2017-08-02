Скорая помощь в Москве стала приезжать почти на минуту быстрее

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Бригады столичной скорой помощи стали оперативнее. Среднее время от момента вызова до приезда скорой в первой половине составляет 12,1 минуты. В 2016 году медики приезжали за 12,8 минуты, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По времени прибытия к месту ДТП московская скорая показывает результаты на уровне крупнейших мировых столиц: среднее время приезда не более восьми минут. За один день поступает примерно до 16 тысяч обращений, при этом бригады выполняют до 12 тысяч выездов каждый день, рассказал главврач cтанции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Николай Плавунов. Бригады координируют благодаря слаженной работе единого городского диспетчерского центра, созданного на базе станции. Туда горожане звонят по номеру 103.

Станции скорой помощи оснащают современными информационными технологиями. У всех бригад есть планшеты. Врач с места вызова может передать данные электрокардиограммы на кардиопульт станции для расшифровки, что позволяет намного быстрее установить диагноз при инфаркте. Планшет также работает как навигатор, помогая водителю найти оптимальный маршрут.

Для оказания скорой помощи на линию ежедневно выходит свыше 1000 специализированных санитарных автомобилей. При необходимо привлекаются вертолеты центра экстренной медицинской помощи департамента здравоохранения Москвы. Вертолеты помогают не только жертвам ДТП, но и пациентам с инсультами, инфарктами, сильными кровотечениями.

Интенсивность использования санитарной авиации постепенно увеличивается: в 2015 году было 517 вылетов, а за полгода 2017 – 500. Значительная часть полетов связана с перевозкой пациентов из отдаленных территорий ТиНАО.