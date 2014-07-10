Число абонементов на электрички сократилось, а скидки выросли

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С 15 июля "Центральная ППК" упростит тарифы и изменит систему скидок и абонементов. При этом абонемент "Большая Москва" сохранится, сообщает пресс-служба компании.

У компании насчитывалось 43 абонемента, но популярностью у 95% пассажиров пользовались только 8 абонементов. Поэтому было решено сократить их количество до десяти видов и трех специальных предложений.

Кроме того, возникла необходимость пересмотра скидок. Их система теперь упрощена до формулы "дальше поездка – больше скидка; больше срок абонемента – больше скидка".

В итоге с 15 июля будут действовать абонементы "на количество поездок" (10, 20, 60), "ежедневный" (10 дней, 1 и 3 месяцев, 1 год), "рабочего дня" (1 и 3 месяца), "выходного дня" (1 месяц), а также специальные предложения "Большая Москва", "Мегаполис+" и "Город рядом". Покупка абонемента поможет существенно сократить время, которое обычно тратится на покупку билета.

Приобретая абонементы сроком действия менее 1 месяца, билеты на 10,20 и 60 поездок, а также абонементы "выходного дня", можно сэкономить до 25% от стоимости разового билета. При совершении поездки на 5 и более тарифных зон скидка увеличивается до 40%. Раньше она была единой и доходила до 10-20%.

Для тех пассажиров, которые приобретают билеты на 3 и 12 месяцев, тоже предоставляются дополнительные скидки: 10% по 3-х месячному абонементу и 16 % - по годовому.