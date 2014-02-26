В скелетоне у немцев преимущества нет - Елена Никитина

Елена Никитина. Фото: ИТАР-ТАСС

Немецкие скелетонисты не имеют никакого преимущества перед российскими, заявила призер Олимпиады в Сочи в скелетоне Елена Никитина. Она отметила, что решающим фактором является уровень подготовки спортсменов, а не "секретные технологии".

"Пожалуй, главное - это приноровиться к трассе. Решающий фактор - это подготовка спортсмена, и никакие секретные полозья не способны дать возможность победить тому, кто элементарно не готов", - сказала Никитина в ходе пресс-конференции в редакции "Вечерней Москвы".

Напомним, в ходе Олимпиады российский саночник Альберт Демченко обрушился с критикой на Всемирную федерацию санного спорта. Он заявил, что немцы, руководящие этим видом спорта, позволяют спортсменам из Германии использовать запрещенное напыление на полозья саней, которое дает серьезные преимущества в ходе заездов.

Представители федерации опровергли слова Демченко и заявили, что все спортсмены выступают в равных условиях.