Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 февраля 2014, 16:31

Спорт

В скелетоне у немцев преимущества нет - Елена Никитина

Елена Никитина. Фото: ИТАР-ТАСС

Немецкие скелетонисты не имеют никакого преимущества перед российскими, заявила призер Олимпиады в Сочи в скелетоне Елена Никитина. Она отметила, что решающим фактором является уровень подготовки спортсменов, а не "секретные технологии".

"Пожалуй, главное - это приноровиться к трассе. Решающий фактор - это подготовка спортсмена, и никакие секретные полозья не способны дать возможность победить тому, кто элементарно не готов", - сказала Никитина в ходе пресс-конференции в редакции "Вечерней Москвы".

Напомним, в ходе Олимпиады российский саночник Альберт Демченко обрушился с критикой на Всемирную федерацию санного спорта. Он заявил, что немцы, руководящие этим видом спорта, позволяют спортсменам из Германии использовать запрещенное напыление на полозья саней, которое дает серьезные преимущества в ходе заездов.

Представители федерации опровергли слова Демченко и заявили, что все спортсмены выступают в равных условиях.

скелетон Елена Никитина

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика