Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж получил убежище в Эквадоре

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Эквадор предоставил сегодня политическое убежище основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Рикардо Патиньо, выступая на пресс-конференции в столице Эквадора Кито, передает ИТАР-ТАСС.

Джулиан Ассандж находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 19 июня 2012 года. Швеция добивается его экстрадиции для проведения допросов в связи с заявлениями двух шведок, обвинивших Ассанжа в преступлениях сексуального характера.

Сам основатель Wikileaks, обвинения которому в Швеции не предъявлены, отрицает, что допустил какие-либо правонарушения в этой стране и опасается, что, если его экстрадируют в Швецию, он тут же будет выдан США, где ему грозит пожизненный тюремный срок за публикацию в Сети секретных документов.

Таким образом, скандал вокруг портала WikiLeaks может получить продолжение и стать причиной нового международного скандала.

Интернет-портал Wikileaks привлек внимание всего мира после публикации документов дипломатической службы США. В конфиденциальных материалах, выложенных на сайте, содержались нелестные высказывания в адрес мировых лидеров, кроме того Ассанж опубликовал десятки тысяч документов о действиях американских военнослужащих в Ираке и Афганистане.

Сегодня Великобритания, где расположено посольство Эквадора, в котором скрывается Ассанж, пригрозила лишить здание посольства дипломатического статуса в связи с тем, что британский суд постановил экстрадировать основателя Wikileaks в Швецию. Снятие дипломатического статуса позволит полиции войти в здание и арестовать Ассанжа.

В ответ на это Эквадор попросил вмешаться в происходящее ряд международных организаций, в частности, Организацию американских государств и Союз южноамериканских наций.

В свою очередь, британский МИД сообщил о том, что выполнит обязательства по экстрадиции Ассанжа Швеции.

Напомним также, что сегодня в Лондоне у стен посольства прошли столкновения сторонников Ассанжа с полицией. Три человека были арестованы.