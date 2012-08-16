Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Жизнь в мире

16 августа 2012, 17:05

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж получил убежище в Эквадоре

скандалы WikiLeaks Джулиан Ассанж жизнь в мире

vesti.ru

Эквадор предоставил сегодня политическое убежище основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Рикардо Патиньо, выступая на пресс-конференции в столице Эквадора Кито, передает ИТАР-ТАСС.

Джулиан Ассандж находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 19 июня 2012 года. Швеция добивается его экстрадиции для проведения допросов в связи с заявлениями двух шведок, обвинивших Ассанжа в преступлениях сексуального характера.

Сам основатель Wikileaks, обвинения которому в Швеции не предъявлены, отрицает, что допустил какие-либо правонарушения в этой стране и опасается, что, если его экстрадируют в Швецию, он тут же будет выдан США, где ему грозит пожизненный тюремный срок за публикацию в Сети секретных документов.

Таким образом, скандал вокруг портала WikiLeaks может получить продолжение и стать причиной нового международного скандала.

Интернет-портал Wikileaks привлек внимание всего мира после публикации документов дипломатической службы США. В конфиденциальных материалах, выложенных на сайте, содержались нелестные высказывания в адрес мировых лидеров, кроме того Ассанж опубликовал десятки тысяч документов о действиях американских военнослужащих в Ираке и Афганистане.

Сегодня Великобритания, где расположено посольство Эквадора, в котором скрывается Ассанж, пригрозила лишить здание посольства дипломатического статуса в связи с тем, что британский суд постановил экстрадировать основателя Wikileaks в Швецию. Снятие дипломатического статуса позволит полиции войти в здание и арестовать Ассанжа.

В ответ на это Эквадор попросил вмешаться в происходящее ряд международных организаций, в частности, Организацию американских государств и Союз южноамериканских наций.

В свою очередь, британский МИД сообщил о том, что выполнит обязательства по экстрадиции Ассанжа Швеции.

Напомним также, что сегодня в Лондоне у стен посольства прошли столкновения сторонников Ассанжа с полицией. Три человека были арестованы.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать