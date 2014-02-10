Известный актер и его жена задержаны за дебош в самолете

Известный актер и его жена устроили дебош в самолете

Знаменитый актер Валентин Смирнитский и его супруга устроили дебош на борту самолета, следующего из Испании в Москву, сообщает телеканал "Москва 24".

Женщина отказалась убрать в переноску маленькую собачку, что противоречит правилам воздушных перевозок.

Убрать собачку в переноску пару уговаривали сначала стюардессы, затем специальный документ прислал и командир авиалайнера. Однако требования воздушных перевозок так и не были выполнены. В итоге, после того как самолет приземлился, народного артиста, его жену и собаку забрали в полицейский участок.

"Собачка сидела 5 часов тихо. Никто нам не сделал ни одного замечания. Она даже ни разу не пикнула. Мы с этой собачкой даже по музеям ходим. Этот наглый парень, который, к сожалению, даже не представился, сделал мне замечание. Взрослому человеку в такой форме. Естественно, Валентин Георгиевич вспылил", - рассказала телеканалу "Москва 24" жена Валентина Смирнитского.

Валентин Смирнитский и его супруга с бортпроводниками ругались несколько часов. Успокоить их пытались и пассажиры.

"Бортпроводники достаточно вежливо и спокойно с ними разговаривали, а эти люди кричали, называли бортпроводников хамами", - сообщила свидетельница случившегося.