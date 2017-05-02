Премьер-министр Чехии объявил об отставке правительства страны

Фото: ТАСС/Zuma/Ondrej Deml

Правительство Чехии подаст в отставку из-за скандалов вокруг первого вице-премьера, министра финансов и миллиардера Андрея Бабиша. Его подозревают в уклонении от налогов, сообщает Associated Press.

Заявление сделал премьер-министр республики Богуслав Соботка. Подать в отставку правительство должно на текущей неделе, рассказал он. Соботка считает себя ответственным за сложившуюся ситуацию, когда на посту вице-премьера и министра финансов находится человек с неясным прошлым.

Бабиш своей вины не признает и называет обвинения политической провокацией перед предстоящими парламентскими выборами, которые должны состояться 20 и 21 октября 2017 года.

Премьер-министр Чехии не исключает вероятность проведения досрочных выборов.