01 марта 2017, 10:43

Шоу-бизнес

Уоррен Битти потребовал разъяснить ошибку на "Оскаре"

Фото: oscar.go.com

Президент Американской киноакадемии должен немедленно прояснить ситуацию со скандальной ошибкой, допущенной на 89-й церемонии вручения премии "Оскар". С таким заявлением выступил известный актер Уоррен Битти, который вместе с актрисой Фэй Данауэй вскрывал конверт с названием лучшего фильма года, сообщает The Wrap.

Академия извинилась за инцидент спустя сутки после скандала. Ответственность за ошибку взяла на себя аудиторско-консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers, которой с 1934 года доверена рассылка бюллетеней и подсчет голосов киноакадемиков.

Позднее Академия принесла извинения зрителям, создателям фильмов "Ла-Ла Ленд" и "Лунный свет", Битти и Данауэй.

Актеры вскрыли полученный конверт и объявили, что премия присуждена мюзиклу "Ла-Ла Ленд" Дэмьена Шазелла. Затем организаторы объявили, что произошла ошибка, награда на самом деле предназначалась ленте "Лунный свет" Барри Дженкинса. Битти и Данауэй за кулисами дали конверт с именем лучшей актрисы, а не лучшего фильма. На вложенном листе было написано название мюзикла "Ла-Ла Ленд" и имя актрисы Эммы Стоун.
Главное

