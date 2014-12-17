За шум при разгрузке фур ночью введут штрафы до 80 тысяч рублей

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Мосгордума одобрила в окончательном чтении законопроект о штрафах за разгрузку транспортных средств вблизи жилых домов в ночное время. Соответствующее решение было принято на заседании столичного парламента в среду.

Законопроект был внесен на рассмотрение МГД Сергеем Собяниным. Документ предусматривает штрафы за нарушение правил разгрузки транспортных средств вблизи жилых домов в ночное время - за освещение фасадов многоквартирных домов прожекторами и фарами автомобиля, а также оставление двигателя транспортного средства работающим во время разгрузки товара.

Кроме того, во время погрузки и разгрузки запрещено превышать допустимый уровень шума.

Штрафы за свет в окна, невыключенный двигатель и сильный шум составят 1–2 тысячи рублей для физических лиц, 4–8 тысяч рублей для должностных лиц и 40–80 тысяч рублей для юридических лиц.

"Это актуальная тема. Приходит много обращений, касающихся этой темы. Жители страдают от этого. Это мера будет способствовать более спокойной и менее шумной обстановке вблизи жилых районов", - сказал на заседании заместитель председателя комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Валерий Теличенко.

Ранее сетевое издание M24.ru сообщало, что инспекторам Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) могут поручить контроль соблюдения правил ночной выгрузки фур возле жилых домов. МАДИ передадут новые полномочия с 2015 года.

Стоит отметить, что предельно допустимый уровень шума жилых кварталах в ночное время, согласно санитарным нормам, составляет 45 децибел. В столице действует закон о тишине, согласно которому шумные работы не должны производиться с 23.00 до 7.00 в будни и с 19.00 до 9.00 в выходные дни.

Как ранее сообщал M24.ru управляющий партнер Management Development Group Inc. Дмитрий Потапенко, в столице порядка половины магазинов встроены в фасады жилых домов