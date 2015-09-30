Водителей могут лишить прав за просроченные штрафы и неуплату алиментов

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За неуплату просроченных штрафов на сумму 10 тысяч рублей будут лишать водительских прав. Такую норму предлагает ввести правительство. Ранее в Госдуме приняли в первом чтении законопроект, позволяющий временно лишать прав злостных неплательщиков алиментов.

Автор законопроекта, первый заместитель председателя комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Агеев рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что такое наказание можно вводить только для неплательщиков алиментов.

"Я автор закона, по которому ограничения права управления транспортным средством вводятся только для должников по алиментам. Эта мера необходима. 2,5 миллиона в России детей вообще не получают алименты. Это огромная социальная проблема.

Но я не согласен с тем, чтобы по всем просроченным платежам вводить лишение прав. Мы еще можем подумать о том, чтобы ввести для них ограничение государственных услуг, но общество пока не готово к ограничению права управления автомобилем", – пояснил он.

За просроченные штрафы на 10 тысяч рублей будут лишать прав

Как пишет РБК, согласно законопроекту Агеева, судебные приставы смогут временно ограничивать право должников на управление транспортным средством, если они вовремя без уважительных причин не погасили алименты, возмещение вреда, причиненного здоровью или в связи со смертью кормильца, компенсацию морального вреда, выплаты авторских вознаграждений.

Добавим, разведенных родителей могут обязать выплачивать алименты детям до достижения ими 24 лет, если они учатся в вузе на очной форме. Соответствующий законопроект в сентябре был внесен в Госдуму.

Помимо этого, злостным неплательщикам алиментов банки смогут отказать в займе: вскоре им станут доступны данные финансовой биографии граждан.