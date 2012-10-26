Чиновников будут штрафовать за нарушения порядка публичных слушаний

Фото: ИТАР-ТАСС

За нарушения порядка публичных слушаний депутаты Мосгордумы предлагают наказывать чиновников рублем. Соответствующие поправки в городской кодекс об административных нарушениях предусматривают штрафы в размере от 5 до 10 тысяч рублей.

Законодательную инициативу обсудили в ходе заседания Общественного консультативного совета политических партий при столичном парламенте, сообщает пресс-служба Мосгордумы.

По словам председателя Совета Елены Морозовой, в Москве сегодня лучший порядок проведения публичных слушаний среди всех регионов России. Однако остаются большие проблемы с информированием граждан о проведении данных мероприятий. Нарушения случаются и в ходе проведения слушаний, отметила Морозова. По ее мнению, целесообразно стимулировать чиновников соблюдать законодательство с помощью штрафов.

Депутаты решили запросить информацию о применении аналогичных норм в других регионах и внести законопроект на рассмотрение Московской городской Думы.