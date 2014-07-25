Водителям напомнят о неоплаченных штрафах с помощью социальной рекламы

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Столичные власти запустят на телевидении рекламные ролики, призывающие водителей вовремя оплачивать штрафы за нарушение ПДД и неправильную парковку. Об этом M24.ru сообщил источник в столичной мэрии. По его словам, в роликах будут показаны "все негативные последствия" забывчивости нарушителей. Напомним, по истечении 60 дней с момента прихода "письма счастья" сумма штрафа утраивается, а неплательщикам, чьи долги превысили 10 тысяч рублей, грозит статус невыездных.

Рекламный ролик, который разрабатывают московские власти, будет иметь две версии: короткую на 15 секунд и полную на 30 секунд. По словам источника M24.ru, сценарий должен "пробудить мотивацию к своевременной оплате штрафов, показать все негативные последствия неоплаты, призвать к соблюдению правил дорожного движения".

Напомним, штраф за нарушение правил остановки и стоянки в Москве составляет 3 тысячи рублей. Кодекс об административных правонарушениях позволяет обжаловать постановление о штрафе в течение 10 дней. Если оспорить наказание не удалось, у водителя есть еще 60 дней на оплату. После этого материалы поступают судебным приставам. Отметим, однако, что должник, дождавшийся постановления от ФССП, будет платить тройную сумму, так как затягивание оплаты, согласно КоАП, грозит еще одним штрафом вдвое больше первого. Таким образом, если автовладелец вовремя не заплатил 3 тысячи рублей, ему в конечном итоге придется выложить 9 тысяч. Правда, статья 20.25 КоАП "уклонение от исполнения административного наказания" подразумевает альтернативу, тоже не очень приятную: административный арест до 15 суток или обязательные работы до 50 часов.

К слову, у приставов тоже есть своя "комиссия" - исполнительный сбор в размере 7%, но не менее 500 рублей. Она распространяется на тех, кто получил постановление о возбуждении исполнительного производства и в течение 5 дней не оплатил штраф. Вслед за первым постановлением, должнику придет второе, с дополнительной суммой.

Напомним также, что если сумма долга по штрафам превышает 10 тысяч рублей, судебные приставы могут запретить неплательщику выезд за рубеж. В июне 2014 года в службу судебных приставов было передано порядка 70 тысяч постановлений о неоплаченных штрафах.

Сейчас также разрабатываются рекламные ролики о правилах пользования платной парковкой в городе. Предполагается, что уже в августе их начнут крутить в торговых центрах, кинотеатрах и офисных зданиях, а также на радио, телевидении и в интернете.

Два года назад в Москве запускали социальную рекламу, призывающую парковаться по правилам. Основная идея видеоролика заключалась в том, что неправильно припаркованные машины мешают проехать пожарным и "скорой помощи", что приводит к гибели людей. Кроме того, департамент транспорта выпускал ролик, призывающий пользоваться легальным городским такси.

В транспортной сфере широкую известность получил и еще один ролик – запрещенная к показу по ТВ реклама "Аэроэкспресса". В основе лежит классический анекдотичный сюжет о том, как муж возвращается домой из командировки раньше срока, потому что воспользовался аэроэкспрессом вместо такси, и застает жену с любовником.

Как пояснил член совета гильдии маркетологов Николас Коро, социальные рекламные ролики преследуют две цели: информационную и пропагандистскую. "В первом случае идет обращение к рациональному мышлению человека методом запугивания его негативными последствиям того или иного поступка", - рассказал эксперт.

Если же ролик будет иметь пропагандистский характер, то может использоваться сюжет, главный герой которого предстает в плохом свете для своих близких. "Например, в ролике ребенок или супруга героя укоряют его за лишние траты на штраф, в то время, как он не купил что-то для семьи. Это достаточно яркий эмоциональный посыл, который мотивирует автомобилиста следить за тем, где он оставляет свою машину", - заявил эксперт.

Он также отметил, что социальная реклама способна оказывать влияние на поведение человека. "Например в 1990-е крутили ролик со слоганом "Заплати налоги и спи спокойно", и эти слова стали хитом в России, а главное, выполнили свою просветительскую роль, - полагает Коро. - В те времена уровень экономической и правовой безграмотности был шокирующим, а сегодня для молодых предпринимателей налоги входят уже в десятку важнейших вопросов при организации своего дела".

Эксперт также отметил, что на создание ролика выделена "адекватная сумма". "При этом не исключено, что в съемках примут участие и знаменитости, которые часто значительно снижают свои гонорары ради социальной рекламы", - заявил Коро.

Координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов напротив считает, что ролик может и не подействовать на водителей. "Дело не в том, что автомобилисты не знают о необходимости платить штрафы, просто именно эти санкции они считают несправедливыми. Почти 90% постановлений за нарушение скоростного режима водители оплачивают сразу, а за нарушение правил остановки и стоянки платит только каждый пятый", - заявил эксперт.

Напомним, кстати, что в Москве также есть штраф за неоплату городской парковки - 2,5 тысячи рублей. С 1 августа зона платной парковки выйдет за пределы Садового кольца. Она будет введена еще на 162 улицах внутри ТТК. Стоимость парковки в зоне между Садовым и Третьим транспортным кольцом составит 40 рублей. Для оплаты парковки на улицах будет установлено порядка 60 паркоматов.

Дарья Миронова