Машину столичного автовладельца арестовали за неуплату 274 штрафов

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Автомобиль, объявленный в розыск за неуплату владельцем 274 штрафов, задержан на Ленинградском шоссе, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Из дежурной части Управления ГИБДД Москвы поступила оперативная информация о передвижении по городу автомобиля Chevrolet Klan белого цвета, который находится в розыске. В течение нескольких минут после получения информации разыскиваемый автомобиль был выявлен и остановлен в районе дома 8 по Ленинградскому шоссе", – отметили представители ведомства.

После проверки транспортного средства по базам инспекторы установили, что за последнее время в отношении владельца авто было составлено 275 административных материалов, из которых оплачен только один и 39 из них заведены по статье "Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный административным Кодексом".

В момент задержания, за рулем находился не владелец транспортного средства, а его знакомый, которые также ранее нарушал ПДД.

"Автомашина была задержана и для дальнейшего разбирательства передана сотрудникам Управления федеральной службы судебных приставов по Москве. До оплаты владельцем всей суммы задолженности автомобиль будет находиться на специализированной стоянке", – подытожили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Напомним, что в ближайшее время неоплаченные штрафы могут начать вычитать из зарплаты должников. Такая мера содержится в новой редакции Кодекса России об административных правонарушениях (КоАП), которую представили в конце прошлого месяца.

Списывать таким образом предлагается постановления все виды правонарушений, кроме грубых. При этом сами штрафы не должны превышать сумму в 10 тысяч рублей.

При неуплате штрафа в установленный срок суд должен будет направить его копию в организацию, выплачивающую нарушителю зарплату, пенсию или стипендию. Эта организация и должна будет удержать у должника указанную сумму.